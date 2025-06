Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Tutto in equilibrio nel gruppo A, visto che entrambe le partite della prima giornata (Al Ahly-Inter Miami e Palmeiras-Porto) sono terminate 0-0.Tutte le informazioni su Inter Miami-Porto:

: Inter Miami-Porto: giovedì 19 giugno 2025: 21.00 italiane: DAZN, Italia 1: DAZN, Mediaset Infinity, Sport Mediaset: Ustari; Fray, Aviles, Falcon, Allen; Busquets, Redondo; Allende, Messi, Segovia; Suarez.. Mascherano.: Claudio Ramos; Fernandes, Pedro, Marcano; Joao Mario, Varela, Fabio Veiga, Moura; Vieira, Mora; Omorodion.. Anselmi.- La sfida tra Inter Miami e Porto si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

In alternativa la gara si potrà vedere anche sulle reti Mediaset, precisamente su Italia 1 (canale numero 6 del Digitale Terrestre, 106 di Sky).- Inter Miami-Porto sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.In alternativa si potrà seguire il match in streaming anche su Mediaset Infinity e sull'app di Sport Mediaset.- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Giovanni Marrucci. Su Mediaset saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin a raccontare il match.