Il ds del Crotone Beppe Ursino è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "Chiedere Pinamonti ai nerazzurri? Sicuramente faremo qualcosa sul mercato, abbiamo individuato con il mister cosa dobbiamo fare per completare la rosa. Il motto è giocare a calcio, stiamo giocando bene, oggi incontriamo una grandissima squadra ma sono fiducioso: il Crotone farà un'ottima gara. Giocheremo a viso aperto come sempre. Affrontiamo una big, basta vedere la panchina per capire. Qui servirebbe un miracolo e noi lo tenteremo. Serve un attaccante che faccia gol? Ha detto tutto lei, non rispondo più. Abbiamo individuato dove la squadra deve essere puntellata. Altri nomi oltre a Pinamonti? Non lo diciamo per ora, siamo su altri elementi sempre italiani".