Il futuro Wilfried Zaha è più incerto che mai. La stella del Crystal Palace. L'attaccante è sempre stato oggetto di mercato da quando è a Selhurst Park. Le squadre che hanno mosso dei passi verso l'ivoriano sono state l'Arsenal, il Tottenham, il Liverpool e, recentemente, anche il Barcellona. Il suo contratto scade al termine della stagione e il giocatore è pronto ad ascoltare tutte le offerte. Il Crystal Palace, come anticipato dall'ex tecnico Patrick Vieira, "farà di tutto per trattenerlo", ma la volontà dell'attaccante sembra essere diversa. Secondo The Daily Star, il Newcastle e il West Ham sono le favorite nella corsa all'ala sinistra.