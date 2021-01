se ne cominciò a parlare proprio in questo periodo. La serie A venne scossa da questa nuova sostanza dopante. In poche settimane vennero a galla otto casi. Vennero squalificati due big come(Juventus) per cinque mesi e Fernando(Lazio) per quattro mesi, più altri onesti mestieranti quali(Pescara),(Perugia),(Bari),(Piacenza).e rappresenta un cocktail funzionale per un calciatore, perché va a incidere sui muscoli e sul sistema neuropsichico.Infatti la FIFA in quei mesi. I calciatori si difesero dicendo che - bevendo integratori - non sapevano cosa stavano assumendo. Sergio Campana, presidente dell'Assocalciatori, spiegò che ". Il farmaco incriminato era il, normalmente usato per l’osteoporosi e contenente nandrolone: alcuni atleti ne ammisero l'uso.Gianlucaconfessò che «noi calciatori viviamo nel terrore, ci fidiamo a bere solo acqua minerale». Il procuratore di Torino.aprì un'inchiesta. El Pais titolò «Serie A - La Grande Farmacia Italiana». Tre anni prima. Disse il Boemo: «Visto? Dicevano che ero matto, forse invece avevo ragione». C'era la diffusa sensazione che gli anabolizzanti non risultavano mai nelle urine dei calciatori perché - semplicemente - nessuno li cercava.- trovato positivo dopo la partita del 4 marzo 2001 contro l’Udinese - urlò la sua innocenza: "Ho un corpo solo, è la casa della mia anima e ci tengo. Non ho mai usato sostanze dopanti in vita mia".In più di uno stadio - quando giocava la Juve - apparve questo striscione: "Effetto Ventrone, prima la creatina e dopo il nandrolone". Ci si scherzava anche su, ovviamente. A Quelli che il Calcio - condotto da Fabio Fazio - l’inviato Gene Gnocchi apparve impregnato di nandrolone, con le orecchie giganti, il naso a proboscide e una lunga coda nera.(i calciatori temevano punizioni ben peggiori), qualche medico si assunse la colpa e finì lì. Anzi no.Due anni dopo - sempre per nandrolone - vennero trovati positivi(Brescia) e(Lazio): quattro mesi di squalifica, ma un paio d'anni dopo prosciolti dall’accusa perché si scoprì che. E vissero tutti felici e contenti.