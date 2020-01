Provando a invertire l'ordine degli addendi, magari il risultato cambia. Così, Maurizio Sarri prova e riprova alla Continassa nuove soluzioni con vecchi interpreti per il suo centrocampo. Fino a quando non si sbloccherà la cessione di Emre Can, dando il via all'effetto domino che possa portare in bianconero un uomo più adatto alla sua idea di calcio, ecco che il tecnico bianconero deve cercare quantomeno delle alternative ai tre titolari (Bentancur-Pjanic-Matuidi) di maggiore affidamento rispetto a quanto visto fin qui.



EMRE CAN – È il tedesco il vero oggetto misterioso. Scaricato in estate, rimasto nonostante tutto, poi fuori lista Champions e fuori fase per quattro mesi. Ora Sarri lo sta provando in allenamento davanti alla difesa, come vice Pjanic dopo tutte le occasioni sprecati di conquistarsi la sua fiducia da mezzala. È sempre lui a bloccare tutto sul mercato, aspettando sviluppi sul fronte Psg ora Sarri gli cambia posizione.



RABIOT – Più che una novità è una conferma, a questo punto è lui la prima alternativa agli interni di centrocampo, non solo a sinistra ma anche a destra. La Premier chiama, la Juve per ora dice no. E Sarri torna a dargli fiducia, anche dalla parte opposta del campo rispetto alla sua propensione naturale.



BERNARDESCHI – E poi c'è Bernardeschi. Il recupero di Aaron Ramsey e Douglas Costa lo fa scivolare nelle gerarchie del trequartista, quando ovviamente Sarri non punterà sul tridente da bar. Così può scivolare anche in campo, con quell'evoluzione da mezzala che può finalmente cominciare. Lo ha fatto capire lo stesso Sarri in conferenza stampa, è lì che si sta allenando. Ed è lì che dovrà riprendersi la Juve, un nuovo ruolo che sa tanto di ultima chiamata.