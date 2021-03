. E allora aumentano i rimpianti quando poi si vede che altrove esplodono o si consacrano giocatori che potrebbero fare davvero comodo anche alla formazione di Andrea Pirlo. Risolvendo problemi di organico, allungando magari pure la lista. Non bisogna andare troppo in là nel tempo per avere degli esempi che rientrano di diritto alla voce dei rimpianti o delle cessioni affrettate, per far quadrare i conti.