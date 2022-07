Arturo Vidal è a un passo dal Flamengo. Il centrocampista cileno con tutta probabilità sarà a Rio de Janeiro entro metà settimana per sottoporsi alle visite mediche, prima di firmare col club carioca. A ore la risoluzione del vincolo con i nerazzurri, che riducono così il monte ingaggi di circa 9 milioni lordi



4 MILIONI DALL'INTER - Accordo che dovrebbe durare fino a dicembre del prossimo anno, con tanto di pre-accordo informale già siglato tra il giocatore e il Mengao: il contratto lo legherà al Flamengo per i prossimi 18 mesi in cambio di un ingaggio di circa 3,5 milioni di dollari. In cambio l'Inter verserà al cileno una cifra di poco inferiore a 4 milioni, evitando così di sobbarcarsi un altro anno di ingaggio a 6 milioni netti (circa 9 lordi grazie ai benefici del Decreto Crescita). Niente Boca dunque, Vidal sempre più verso il Brasile e l'Inter risparmia.