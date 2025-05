Como-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty e Calciomercato.com

. Dopo il 2-2 con la Lazio a San Siro, i nerazzurri si presentano a questa sfida al secondo posto in classifica con un punto in meno del Napoli.: Como-Inter.: venerdì 23 maggio 2025.: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Butez; Vojvoda, Engelhardt, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Simone Inzaghi recupera Pavard, mentre sono ancora in dubbio Frattesi e Lautaro. Dall'altra parte Cesc Fabregas perde per squalifica Goldaniga, che si aggiunge agli altri indisponibili Dossena, Sergi Roberto e Diao.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca di Como-Inter è affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Emanuele Giaccherini.