Dalbert, nuovo giocatore della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa:



“Il ruolo che preferisco e il mio idolo? Ringrazio Antognoni e Pradè per le loro parole. Preferisco il ruolo di esterno, mi piace attaccare. Spero di fare un bel campionato e di regalare gioie ai tifosi. Il mio idolo del passato era Roberto Carlos, mentre il mio punto di riferimento di ora è Marcelo.

Cosa mi ha convinto del progetto della Fiorentina?La presenza di giocatori come Ribery e Boateng hanno fatto la differenza nel scegliere la Fiorentina. Spero di poter fare il meglio possibile accanto a questi giocatori.

Cosa non è andata con l’Inter? Ho sempre avuto una buona facilità di adattamento, ma in un calcio come quello italiano c’è stata qualche difficoltà in più. Sono consapevole di non aver fatto bene all’Inter, voglio fare molto meglio qui a Firenze.

Montella? Ho ricevuto grande dimostrazione di fiducia da parte del tecnico e del direttore. Il progetto mi ha colpito, spero di fare il massimo. Lo stile di gioco ha influito nella mia scelta.

Numero? Ho preso il 29 perché ha sempre fatto parte della mia carriera. L’ho usato in Portogallo, in un periodo in cui dopo aver fatto male sono riuscito a riprendermi. Per me è importante come numero.

Pronto per giocare? Si, sono pronto. Con Conte ho fatto una preparazione molto dura, sono pronto a scendere in campo.