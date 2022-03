La Roma l'ha messo nel mirino e i mancati discorsi per il rinnovo del suo contratto in scadenza 30 giugno 2023 con il Manchester United potrebbero aiutare la sua partenza. Secondo il Sun in Inghilterra per Diogo Dalot si avvicina un ritorno in Serie A e, dopo l'esperienza in prestito al Milan, sono i giallorossi in pole position.