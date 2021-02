Il Kun Aguero può lasciare il Manchester City. In scadenza di contratto, al momento non c'è stata un'intesa per rinnovarlo, per questo l'argentino è in attesa di nuove offerte dall'estero. Secondo ESPN, tra i club più interessati per il colpo a parametro zero c'è sicuramente la Juventus, che è pronta a sfidare il PSG per il Kun.