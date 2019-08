Nuovi aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku. Secondo Sky Sports News, quest'oggi il centravanti belga si è allenato per il secondo giorno consecutivo nel centro sportivo dell'Anderlecht e rimarrà in Belgio fino a che non ci sarà chiarezza sul proprio destino sportivo. La decisione, al contrario da quanto era trapelato nelle scorse ore, è stata presa dall'ex Everton di comune accordo con il Manchester United, club disposto a scaricarlo in questa sessione di mercato. Con Inter e Juveovviamente alla finestra pronte ad affondare il colpo.