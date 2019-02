Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal, in un'intervista dal Principato di Monaco ha esaltato la Juventus e il nuovo colpo Aaron Ramsey: "L’acquisto di Ramsey da parte dalle Juve è un’operazione grandiosa perché lui è un ottimo giocatore. Di centrocampisti con le sue qualità non ce ne sono molti perché è bravo a inserirsi in zona gol e a segnare, ma dà anche un bel contributo a livello di corsa e quantità. E’ una mezzala completa, una di quelle che trovi in tutte le zone del campo e in ogni momento della gara. Per l’Arsenal si tratta di una grave perdita, mentre per la Juventus, che ha concluso un’operazione importantissima, è un’opportunità davvero interessante".