Un nuovo scandalo sulla Premier League. Come spiegato dal Guardian, un giocatore del campionato inglese è stato accusato di stupro e attualmente sarebbe libero su cauzione. Interrogato dalla polizia a febbraio, l'uomo sarebbe indagato per tre reati: di questi, l’ultimo (denunciato da poco) è risale ai primi mesi del 2022.



NOME SEGRETO - Arrestato nel luglio del 2022, il giocatore sarebbe stato preso in custodia dalla polizia prima di essere rilasciato su cauzione. Il giocatore è anche un titolare di un club inglese e la società è stata informata dei procedimenti in corso ma ha scelto di non punirlo.