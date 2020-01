Sono ore molto importanti per il futuro di Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco ha deciso di tirarsi fuori dall'ultima partita di campionato contro l'Osasuna, forzando ulteriormente in vista di un suo trasferimento al Napoli. Anche dalla Spagna, in particolare il quotidiano Faro de Vigo, aumentano le perplessità circa il fatto che il giocatore possa indossare ancora la maglia della squadra galiziana, ipotizzando una conclusione della trattativa in questa.



DISTANZA MINIMA - Confermando le indiscrezioni raccolte da calciomercato.com, si parla di una distanza davvero minima tra l'ultima proposta del Napoli, salita fino a 20 milioni di euro, e la richiesta del Celta. Il patron Carlos Mouriño chiede non meno di 22 milioni, in quanto dovrebbe versare il 25% della cifra incassata ai danesi del Nordsjaelland come premio di valorizzazione. Il calciatore ha già raggiunto un accordo per le prossime 5 stagioni a 2 milioni di euro all'anno e non vede l'ora di allenarsi agli ordini di Gattuso. Il tecnico azzurro confida di averlo a disposizione per il prossimo appuntamento di campionato, l'attesa sfida con la Lazio di sabato prossimo e ora tutti i segnali sembrano portare davvero a questo scenario.