Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca c'è anche la Juventus, oltre a Inter e Manchester United in corsa per l'acquisto del centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic che con ogni probabilità lascerà il Camp Nou a gennaio. Rakitic vuol giocare di più e già in estate era stato proposto alla Juve in uno scambio con Bernardeschi o Emre Can. La Juve però aveva declinato la proposta a causa dell'alto stipendio del calciatore che percepisce 10 milioni di euro a stagione.