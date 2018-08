Sulle pagine del Mundo Deportivo si parla del mercato della Juventus e di Alex. Secondo il quotidiano spagnolo la Juventus sta provando a resistere alle richieste di Paris Saint-Germain e Real Madrid per l’esterno brasiliano per cercare di trattenerlo. A fine mercato, in caso di permanenza in bianconero, può arrivare il rinnovo.