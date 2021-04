“Cristiano Ronaldo è stufo della Juventus”. Il nervosismo manifestato durante e dopo la vittoria sul Genoa, trova ampio spazio anche in Spagna, nello specifico sul quotidiano As. Proprio il comportamento tenuto dopo la gara di domenica, secondo il giornale madrileno, sarebbe la dimostrazione di questo malessere provato nei confronti dell'ambiente e dei compagni di squadra. Il portoghese, pur di andar via e tornare al Real Madrid, sarebbe disposto ad abbassarsi di molto il suo attuale stipendio. Ma al momento, fanno sapere sempre dalla Spagna, la società di Florentino Perez non si sarebbe adoperata in nessun modo per riabbracciare il 5 volte pallone d'oro.