Getty Images

Dall'Inghilterra: il Manchester United pensa ad Allegri

un' ora fa

6

Alcune figure all'interno del Manchester United vedrebbero Massimiliano Allegri come possibile sostituto di Erik ten Hag, che oggi ha perso la sua terza partita su sei nella Premier League sulla panchina dei Red Devils, con un pesante 3-0 in casa. Secondo il sito CaughtOffside, Allegri, senza squadra dopo aver lasciato la Juventus alla fine della scorsa stagione, sarebbe una delle opzioni alle quali la dirigenza del Manchester United starebbe pensando, anche se non ci sarebbero ancora trattative concrete in corso.



Ten Hag, olandese classe 1970 ed ex difensore, allena il Manchester United dal 2022, con un bilancio fino a questo momento di 67 vittorie, 18 pareggi e 33 sconfitte in 118 partite ufficiali sulla panchina dei Red Devils. Due i titoli conquistati: la Coppa di Lega inglese nel 2022-23, la Coppa d'Inghilterra nella stagione 2023-24. Prima di arrivare al Manchester United, ten Han aveva allenato l'Ajax, dal 2018 al 2022, vincendo tre campionati olandesi, due Coppe dei Paesi Bassi e due Supercoppe dei Paesi Bassi.