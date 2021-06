Intervistato da Sky, l'agente Fifa, Oscar Damiani, esprime la propria opinione su André Onana.



"Intanto adesso è squalificato per doping, non è una grande presentazione. Al di là di questo, sul piano tecnico non mi piace, non è un portiere affidabile a grandi livelli. Poi chiaramente a parametro zero vale tutto, però non lo trovo un portiere da Inter. C’è Samir Handanovic, Onana andrebbe a fare il secondo se va via Ionut Radu. Ci può anche pensare. In questo momento, la verità è che l’Inter non ha una grande disponibilità economica, quindi fa le nozze coi fichi secchi".