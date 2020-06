Mikkel Damsgaard non sa ancora se riuscirà a concludere l'attuale stagione con la maglia del Nordsjaelland. Il centrocampista è già stato acquistato dalla Sampdoria, avrebbe dovuto trasferirsi in blucerchiato il primo luglio quando però la stagione in Danimarca sarà ancora in pieno svolgimento.



"Finire la stagione in Danimarca? ​Non lo so ancora, mi piacerebbe saperlo, ma sfortunatamente non è ancora possibile. Penso che avrebbe senso concludere la stagione nel Nordsjaelland. È un club che significa molto per me, e sarebbe fantastico finire nel modo giusto con questa squadra. L'incertezza è un po' fastidiosa, mentirei se dicessi il contrario, ma cerco di non pensarci troppo. Non posso farci nulla, sarebbe solo uno spreco di sforzi".



Damsgaard ha deciso di accettare la proposta doriana dopo gli sforzi blucerchiati per portarlo a Genova: "Ho pensato che fosse il momento giusto. Ho giocato molte partite in SuperLiga e mi sento pronto. C'erano diversi club interessati, ma la Sampdoria sembrava volermi di più e il club mi ha fatto una buona impressione quando l'ho visitato. Ho avuto una bella sensazione di pancia".



Il giovane giocatore non nutre dubbi sulla permanenza della Samp in Serie A: "Sono totalmente sicuro che possano farcela. Se andrò alla Sampdoria anche in Serie B? Sì, sì" conferma il classe 2000.