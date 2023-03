Non finiscono i guai per Dani Alves, ancora al centro dello scandalo, anche da detenuto. Da quando l’ex calciatore brasiliano è rinchiuso nel carcere catalano di Brians 2, i funzionari della sicurezza hanno notato che si è moltiplicato il numero di maglie del Barcellona che vengono introdotte nel penitenziario. Le stesse maglie poi escono tutte autografate dal calciatore recluso in attesa di giudizio per l’accusa di stupro.



COME FUNZIONA - In pratica, ci sarebbe un detenuto che può muoversi liberamente nel carcere per svolgere servizi socialmente utili; questa persona raccoglie le magliette provenienti dall'esterno e le recapita a Dani Alves che provvede a firmarle dietro compenso, che può essere in soldi o in beni come sigarette o alcool. Incorreggibile Dani...