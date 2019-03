Davide Lippi, agente e intermediario di mercato, ha parlato a Radio Sportiva e si è concentrato sul momento e il futuro di due suoi assistiti, Leonardo Spinazzola e Matteo Politano: "Spinazzola non mi meraviglia. Ne conosco il valore, è un giocatore molto importante, un titolare della Juventus, ma tutti sappiamo che lì ci sono 18 titolari. Leonardo non è da meno rispetto ad Alex Sandro e la sua partita contro l'Atletico non mi ha sorpreso".



SU POLITANO - "Politano è un giocatore con qualità e caratteristiche che in Italia non abbiamo tanto. È rapido, può creare superiorità numerica, nell'Inter sta facendo un campionato strepitoso e si merita la Nazionale. È stato bravo ad adattarsi subito ai livelli e alle pressioni di una grande squadra. Penso che sia un giocatore su cui puntare e l'Inter non si lascerà scappare questa opportunità, non credo ci saranno problemi per il suo riscatto".