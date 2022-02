Edgar Davids, ex calciatore della Juventus, ha parlato dell'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juve: "Il serbo mi piace, ma la maglia della Juventus pesa e non è come quella della Fiorentina. Ora si vedrà quanto realmente vale come calciatore. Alla Juventus non puoi sbagliare nulla. Nessuno ti coccola come idolo. Quando giochi in altre squadre è molto più semplice, ma quando indossi le maglie di Juventus, Milan e Inter è diverso. Li devi vincere”.