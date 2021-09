Altro weekend nero per Dazn con una pioggia di lamentele social che ha segutio molti dei big match trasmessi dall'emittente OTT fra cui Napoli-Juve, Milan Lazio e anche il posticipo domenicale Roma-Sassuolo. Oggi, con una nota rilasciata all'Adnkronos, alcuni esponenti dell'emittente hanno fornito una spiegazione per il disservizio creatosi durante il big match dello stadio Maradona.



LA SPIEGAZIONE - Questa la spiegazione forntia: "Si è trattato di uno spike di due minuti, ovvero un picco di accesso sulla rete proprio nel momento dell'eslutanza per il gol di Koulibaly. Il disservizio è stato causato soltanto ad alcuni clienti ed è stato immediatamente risolto".



LA PROTESTA SOCIAL - Chissà se la spiegazione fornita da Dazn soddisferà tutti gli utenti che nella serata di sabato e di ieri hanno inondado il web e in particolare twitter di messaggi di protesta con l'hashtag #Dazn e #Dazndown in tendenza. Eccone alcuni esempi nella nostra gallery.