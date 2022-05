Frenkie de Jong lascerà il Barcellona? La domanda impazza qua e là nella città catalana, dove la preoccupazione per il possibile addio dell'olandese è tanta. In conferenza stampa, Xavi, è intervenuto per rispondere alla domanda sul futuro del centrocampista: "Frenkie de Jong può segnare un'era nel Barça, però bisogna vedere anche la situazione economica del club. Se vogliamo rinforzarci, dobbiamo prendere calciatori che ci migliorano. Non prenderemo nessuno che non giocherà".