Tra i diversi nomi accostati al Napoli nell'ultimo periodo c'è anche quello di Victor Oshimen, attaccante classe '98 in forza al Lille. 13 gol e 4 assist in Ligue 1 per il giovane nigeriano quest'anno, sul quale hanno messo gli occhi diversi club europei.



In mezzo ai diversi club ci sono Napoli e Arsenal che potrebbero darsi nuovamente battaglia come accaduto la scorsa estate con Pépé (finito poi ad indossare la maglia dei Gunners).



Dalla Francia però arrivano buone notizie per il Napoli. Infatti il portale francese Le10sport.com dà in vantaggio il club di De Laurentiis. Manca l'intesa economica con il giocatore, però la trattativa è ben avviata. Il vantaggio del Napoli è rappresentato dalla volontà dello stesso Oshimen, che preferirebbe la Serie A alla Premier League e sarebbe intrigato dal progetto azzurro.