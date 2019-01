Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ad ABC de Sevilla del futuro di Marko Rog: "Rog al Siviglia? Può darsi, ci sono anche tanti club interessati. Presto ritornerò in Italia e parlerò di questa situazione con Carlo Ancelotti. Il suo parere per me viene prima di tutto, sarà dopo questa decisione che capiremo il da farsi. Non vogliamo cedere nessun calciatore. Non è nella mia filosofia acquistare per poi dare un calciatore in prestito"