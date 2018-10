Alla vigilai di PSV-Inter, il difensore olandese Stefan de Vrij ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.

Come ti trovi all’Inter?

“Va benissimo, la società è come una famiglia e ci sto benissimo. È una grandissima società, con tanti tifosi e molta pressione, ma la pressione non mi preoccupa”

La squadra non stava andando bene, adesso le cose sono cambiate, come mai?

“C’erano tanti nuovi giocatori come me e altri che mancavano per via del Mondiale e sono rientrati. Adesso le cose si stanno sistemando”

Hai un brutto ricordo in questo stadio, qui hai perso 10-0 hai raccontato ai tuoi compagni?

“Forse qualcuno lo sa ma non lo racconto in giro. Lo avevo detto in un’intervista tempo fa, è una delle cose più brutte della mia carriera, ma qui ho anche vinto”.



Cosa pensi del PSV, li hai visti giocare?

“Hanno perso solo contro il Barcellona, hanno ali veloci e una forte punta in appoggio. Giocano con grande intensità”.



Ti piace tronare in Olanda, cosa ti aspetti dalla partita?

“Si, mi serviranno ben 27 biglietti domani per amici e famiglia, ma è bello. Mi aspetto una partita con grandissima intensità”.



La chiave della stagione è stata il Tottenham?

“Non so se ci ha sbloccato, ma è stato importante dopo aver perso contro il Parma. È stato importante per iniziare bene in questo girone”.



Quali sono i pericoli del PSV?