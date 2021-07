Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato a GQ in un'intervista di qualche giorno fa: "La nostra nuova maglia mi piace molto, ha tanto stile, e poi lo Scudetto sul petto è per tutti noi il massimo orgoglio e la più grande motivazione per continuare tutti insieme a fare bene. Nuvoa stagione con Inzaghi? Noi siamo l’Inter e abbiamo grandi motivazioni per fare sempre bene, in tutte le competizioni. Il ritorno dei tifosi a San Siro? C'è tantissima voglia! I nostri tifosi ci sono mancati tanto sugli spalti vuoti, anche se siamo sempre riusciti a sentirli vicini a noi anche in questo periodo. Però San Siro che canta per noi è un’emozione incredibile, non c’è niente di più bello per noi di sentire i nostri tifosi e sappiamo che con questa partnership potremo essere ancora più vicini a loro. Speriamo di poter riabbracciare presto i nostri tifosi anche allo stadio".