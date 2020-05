La carriera di un calciatore dura solitamente tra i 15 e i 20 anni e si sviluppa ad una velocità nettamente superiore a quella della vita. In questo periodo si concentrano avvenimenti che non tutti i calciatori sono abituati a gestire, soprattutto se chi li affronta ha poco più di vent’anni e ha tutti i riflettori puntati addosso. Questo è esattamente il caso di Ousmane Dembéelé, francese classe 1997, che esordisce a 18 anni in Ligue 1 con la maglia del Rennes e chediventando così l’acquisto più costoso della storia del club catalano (verrà successivamente superato da Coutinho per 180 milioni di euro).In Catalogna Dembelé è arrivato per essere l'erede di Neymar, è finito per diventare un bimbo viziato che non vuole crescere., tutti fattori che hanno influito sulle sue prestazioni e sulla condizione fisica. In tre anni ha fatto parlare di sé soprattutto per gli infortuni e per la vita da recluso dentro casa insieme a un amico,I soldi danno alla testa se non sai gestirli, Dembelé rischia di perdersi, serve una svolta per tornare a essere quel giocatore che mezz'Europa desiderava. L'infortunio alla coscia (l'ennesimo) e l'emergenza coronavirus difficilmente lo porteranno via da Barcellona, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2022. Le motivazioni, la forza per uscirne deve trovarla sotto la Sagrada Familla. E' davvero così complicato?