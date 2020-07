Serata di tensione ieri a Genova nel quartiere di Marassi a poca distanza dallo stadio e alla vigilia del derby della Lanterna che si giocherà, senza tifosi, questa sera. Maxi intervento delle forze dell'ordine per disperdere due gruppi di tifosi ed evitare lo scontro tra le due tifoserie. L'intervento è scattato intorno alle 23 in via del Piano dove una 40ina di supporters sampdoriani si erano radunati per dipingere in blucerchiato l'ex biglietteria della gradinata sud dello stadio. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, la Digos e la Squadra Mobile. Il gruppo si è poi spostato in piazza Galileo Ferraris dove si trovava un drappello di tifosi del Genoa. Dopo un'attività di mediazione messa in atto da polizia e carabinieri per evitare lo scontro tra tifoserie opposte, le forze dell'ordine sono riuscite a disperdere i componenti dei due gruppi. Successivamente, nella vicina via Tortosa, sono state sequestrate (a carico d'ignoti) 8 spranghe di dimensioni e materiali diversi e mentre in piazza Galileo Ferraris sono state ritrovate 10 aste di legno.