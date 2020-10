Il neo-acquisto dell'Udinese Gerard Deulofeu ha parlato al canale tematico del club: "Sono felice di essere tornato in Italia, sono molto contento di essere all’Udinese. E’ una bella opportunità per rientrare dall’infortunio. E’ un orgoglio essere all’Udinese, lo dimostrerò in campo. Sono stato contento di rivedere il Tucu Pereyra e i miei compagni. L’Udinese mi ha fatto una bellissima impressione, anche lo stadio e il centro sportivo mi sono piaciuti moltissimo. E’ il massimo per un giocatore".



Sull'esperienza al Milan: "Quando andai lì cercavo costanza anche nel mio gioco, ora dopo due anni e mezzo al Watford credo di essere totalmente diverso, aiuto la squadra e faccio il mio in attacco, che è il mio forte. Ho lavorato tanto negli ultimi sette mesi, sono contento, andremo forte".



Sull'accostamento a Roberto Baggio fatto dal dt Pierpaolo Marino: "Grandissimo giocatore, è incredibile".