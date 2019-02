Gerard Deuleofeu, obiettivo di mercato del Milan per il mese di gennaio, è rimasto al Watford. Leonardo aveva provato a portarlo a Milano ma il club inglese di proprietà dei Pozzo non ha accettato di cedere l'esterno spagnolo: la trattativa era sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre la richiesta era la cessione a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro



LA PAROLE DI DEULOFEU - L'ex Barcellona, che aveva già vestito la maglia del Milan dal gennaio al giugno 2017, avrebbe voluto tornare, e oggi ha deciso di parlare ai microfoni di Sky Sports: "Sono fiero che altri club si siano interessati a me, ma noi siamo professionisti. Ora il mio club è il Watford, tra un anno, cinque, o dieci vedremo dove giocherò, ma sono un professionista. Devo dare il cento per cento, ho firmato un lungo contratto, rispetto il Watford".