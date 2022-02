Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex attaccante, Paolo Di Canio, critica aspramente il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal.



"Io resto convinto che in partite così l'Inter perde qualcosa quando entra Vidal. Perché non gestisce il pallone, si mette a fare gli esternini, i tacchettini, il filtrante dove non c'è. Perde palla e non rincorre, già l'anno scorso ha fatto rigori senza senso"