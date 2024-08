AFP via Getty Images

, ex calciatore e attuale commentatore per Sky, in un'intervista rilasciata a Panorama parla di, centrocampista del Monaco e obiettivo di mercato del, e di, che è senza squadra dopo la fine del suo contratto con lail 30 giugno: "Deve essere chiaro che Fofana non è il primo Pogba arrivato alla Juventus. Guardate Rabiot: nazionale fisso, sembrava che la Juventus non potesse farne a meno, soprattutto perché intorno non c’era grande qualità, e la realtà è che da tre anni Rabiot non lo cerca nessuno nel grande calcio che conta".

Di Canio prosegue: "In Italia ci stiamo abituando a un livello non adeguato al passato e questo non fa il bene di nessuno, nemmeno della nostra nazionale. Raccontare che questi giocatori sono all’altezza di quelli che giocano tutti gli anni per vincere la Champions League è sbagliato".