Il saluto di Rabiot: "Grazie Juventus, buona fortuna". Il futuro resta un rebus

Il momento di dire addio e ringraziare è arrivato,saluta la: "".Il centrocampista classe 1995 ha ufficialmente concluso la sua esperienza in bianconero dopo cinque anni, andando via esattamente come era arrivato: a parametro zero, dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto che lo legava alla Vecchia Signora.Il club torinese aveva già annunciato la partenza di Rabiot, che ha deciso di non rinnovare il contratto non rispondendo all'offerta presentata da Cristiano Giuntoli, ora il giocatore dedica un saluto alla sua ormai ex squadra.

- Rabiot ha pubblicato su Instagram un breve messaggio per la Juventus, accompagnato da un video che ripercorre le tappe della sua avventura a Torino: "Dopo 5 stagioni alla Juventus, 5 anni a Torino, voglio salutarvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi! Grazie di tutto Juventus. Arrivederci e buona fortuna".

- Addio alla Juventus dunque,Il futuro del francese è un rebus ancora da risolvere. Lui aspetta una chiamata dalla, mercato sondato dalla madre-agente Veronique, ma i club emersi ad oggi non hanno fatto un affondo deciso (). Lo stesso discorso vale per il, a cui era stato accostato. Il, pur dando priorità ad altre operazioni (Fofana, Samardzic, Koné) resta in corsa e può mettere sul piatto un contratto di quattro-cinque anni con ingaggio più basso rispetto ai 7 milioni di euro netti più 1 di bonus proposti dalla Juventus per il rinnovo (si ragiona sui 5,5 milioni annui). Infine c'è il, che tuttavia non offre la possibilità di partecipare alla prossima Champions League.

