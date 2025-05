Di Canio: “Se Inzaghi vince la Champions si smacchia dello Scudetto perso con l'Inter. No all'Arabia ma non inganniamo le persone"

Getty Images for Lega Serie A

Paoloex giocatore e ora opinionista televisivo, ha parlato a Sky Sport delladel momento dei nerazzurri e del futuro dell’allenatore Simone. Questo il suo parere."Non do consigli ma ho un'idea. Simone ha fatto crescere la squadra, l'Inter lo ha scelto peril 3-5-2 conservativo diin un sistema elastico, armonico, tecnico e offensivo.diventa regista, un top in Europa.se c'è la garanzia di un budget importante sul mercato, io resterei, lui vive in simbiosi con la società, lo mettono a suo agio e può lavorare serenamente. Vinco la Champions? Poi l'anno prossimo punto sulloe ai, per mantenere lo status di questo club. Se vinco la Champions e ho il timore di dover ridimostrare e non voglio avere problematiche, dico, cavolo,

"Se dovesse rimanere,Ma ricordiamolo a tutti per chiarezza, ai tifosi, sennò li inganniamo:I dirigenti sono stati bravi a lavorare due anni in anticipo. Parlavo con i tifosi dell'Inter sull'aereo e loro parlavano di nozze coi fichi secchi e io ho fatto il paragone con: se si fosse innamorato di San Siro eAllora in quel caso come sarebbe stato?hai aspettato un anno in più ma è un giocatore importante"

è vero che sono tanti soldi e non faccio i conti in tasca a nessuno maspettiamo domani sera, vincere o no cambia tutto".