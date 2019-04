Angelo Di Livio dice la sua sul futuro di Antonio Conte. "Soldatino", compagno dell'ex ct ai tempi della Juventus, ha parlato a Teleradiostereo: ​"Ho sentito Antonio tramite messaggi 10 giorni fa, ma non posso essere diretto e dire come stanno effettivamente le cose perché sarei un traditore. Posso dire però che la Roma fa bene a provarci per Conte. Sta cercando un progetto serio, una squadra che parta dal basso e voglia arrivare in alto, costruire qualcosa di importante. So che Roma è una piazza che ad Antonio è sempre piaciuta. Il fatto che qui non si vinca da tanto potrebbe rappresentare per lui una grande sfida​".