Redazione Calciomercato

Di Livio: “Per come sono cresciuto io, Theo e Leão non dovrebbero essere convocati per il Venezia”

14 minuti fa



Angelo Di Livio torna sull’episodio che ha visto protagonisti Theo Hernandez e Leão nella sfida tra Lazio e Milan in una intervista a Tvplay: "Per come sono cresciuto io, Theo Hernandez e Leao non dovrebbero essere convocati contro il Venezia. Ecco il segnale forte di una società. Adesso tutti si possono permettere di fare questi gesti brutti nei confronti del gruppo. Li porteranno tra i convocati? Danno un messaggio sbagliato a tutti".