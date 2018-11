L'attaccante del Venezia, Francesco Di Mariano (nipote di Totò Schillaci) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "So di avere uno zio importante, però forse ora comincia a darmi fastidio... Io sono io e faccio la mia strada. A Cremona ho fatto un gol alla Suso? Il paragone è un po’ forte, però sì: cerco di puntare l’uomo e calciare, come mi chiedeva Di Carlo a Novara. Se non ho fatto il salto in Serie A, vuol dire che qualcosa manca. E se avrò la fortuna di farlo, cercherò di migliorare ancora. Non mi sento inferiore a nessuno".



"Alla Roma feci 8 panchine con Rudi Garcia, alla fine di Roma-Catania siamo andati sotto la curva e mi sono trovato mano nella mano con Totti tutti in fila: bellissimo. Mai Tacopina ha fatto 4 anni di contratto a un giocatore, motivo d’orgoglio e fiducia, lo ringrazio, lo devo ripagare, magari portandolo in Serie A. Da Vecchi a Zenga siamo più motivati. Il d.s. Angeloni dice che Zenga è sottovalutato: ha ragione. E’ un sergente, si fa sentire, ti dà l’anima, ma lo devi fare anche tu. Neymar, Cristiano Ronaldo e Hazard sono i miei preferiti anche su Instagram. Balotelli che picchiava un suo compagno mi ha fatto morire dal ridere. Mi seguono Castan, Taddei e Lorenzo Pellegrini".