Sono otto i giocatori diffidati tra Napoli e Milan, in campo alle 21 per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: in caso di ammonizione, salteranno l'andata delle semifinali. Al termine di questo turno, secondo regolamento UEFA, saranno azzerate le ammonizioni.



LA SITUAZIONE DISCIPLINARE



NAPOLI

Squalificati: Kim, Anguissa

Diffidati: Politano, Juan Jesus, Rrahmani



MILAN

Squalificati: nessuno

Diffidati: Ballo-Touré, Calabria, Tonali, Tomori, Krunic