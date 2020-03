Diogo Dalot strizza l'occhio alla Serie A. Intervenuto durante una diretta Instagram di Gianluca Di Marzio, il terzino portoghese del Manchester United confessa: "Il calcio italiano mi piace, è in continua crescita e vedo molte grandi partite. Seguo soprattutto Juve e Inter, dove giocano i miei ex compagni Lukaku e Young. Ronaldo? Anche se non gioca nel mio ruolo è un esempio per me, da tutto per il calcio: è un giocatore fantastico e una grande persona. Idoli nel mio ruolo? Dani Alves e Maicon. Champions League? Ogni giocatore vuole giocare una competizione del genere e faremo di tutto per arrivarci. Passo dopo passo e senza correre proveremo a conquistarla. Quest'anno ho avuto alcuni infortuni che non mi hanno permesso di giocare sempre, ma mi piacciono le sfide e voglio tornare al top. Manca il calcio? Credo che attualmente tutti i calciatori pensino a quello che sta succedendo e a stare bene. Spero ovviamente di poter tornare a giocare il prima possibile ma la vita è la cosa più importante".