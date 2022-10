La Juventus sta seguendo con grande attenzione il mercato degli esterni difensivi con l'addio di Cuadrado e Alex Sandro che è già stato messo in programma e almeno due colpi da completare entro l'estate.



Fra i profili seguiti c'è anche quello dell'ex-terzino del Milan Diogo Dalot che è in scadenza con il Manchester United (che però ha un'opzione di rinnovo automatico di un anno) e che si sta guardando in giro con il suo agente per trovare una nuova squadra.



La Juventus non è però da sola dato che secondo la stampa spagnola anche la Roma con José Mourinho e il Barcellona si sono mosse nei primi contatti con i suoi agenti.