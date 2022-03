El Hadji Diouf, ex attaccante del Liverpool e della nazionale senegalese, ha dato un consiglio spassionato a Momo Salah:



"Se fossi in lui rimarrei al Liverpool. Può guadagnare più soldi, è il miglior giocatore del club con Mané e insieme vinceranno ancora molti titoli. Ha 30 anni, potrebbe giocarne altri quattro. Un trasferimento al Real Madrid significherebbe ricominciare da capo. Inoltre, deve rendersi conto che è africano e non lo tratteranno mai come gli europei'.