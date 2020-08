Il Governo dice basta. Dopo l'ulteriore aumento dei nuovi contagiati da Covid-19, è stata emanata una nuova ordinanza - che porta la firma del Ministro della Salute Sapienza - con la quale sarà imposta la chiusura di tutte le discoteche italiane da lunedì 17 agosto al prossimo 7 settembre. Un provvedimento preso dopo la riunione pomeridiana in videoconferenza tra i ministri Boccia, Speranza, Patuanelli e i governatori regionali; a differenza di quanto è avvenuto nelle scorse settimane, non è prevista alcuna deroga a livello regionali, il che significa che tutti dovranno uniformarsi alla decisione assunta dall'esecutivo.



In questa nuova ordinanza, è prevista inoltre una stretta per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine negli spazi aperti e in tutti i luoghi - spazi pubblici e locali - che possano creare assembramenti. Dalle 6 del mattino alle 18, l'utilizzo dei dispositivi di protezione sarà obbligatorio su tutto il territorio nazionale.