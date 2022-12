Gigio, che ha esordito in Serie A con la maglia del Milan quando in panchina c'era Sinisa, ha salutato così il tecnico serbo che oggi è scomparso all'età di 53 anni: "Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister".