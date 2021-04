Il rinnovo dicon il Milana decollare. Prosegue la trattativa per estendere il contratto del portiere classe '99, in scadenza fra poco più di due mesi, ma nonostante la priorità data dal giocatore ai rossoneri e l'apertura data dal club ad un contratto più corto rispetto al quinquennale messo inizialmente sul piatto (si ragiona su un biennale) ancora la situazione non si è sbloccata. E inevitabilmente si ragiona sui possibili scenari in caso di separazione, ma se il Milan ha una gamma ampia di possibilità (da Maignan a Musso e Gollini) per Gigio trovare una sistemazione lontana da Milanello potrebbe essere meno semplice del previsto. Non per il valore del giocatore, già esperto a soli 22 anni e a parametro zero costituisce una ghiotta occasione, ma per la situazione generale delle porte europee:- "", ha nicchiatonel post-partita di Bayern-PSG alla domanda su Donnarumma e sono parole che raccontano una mezza verità. I parigini sono indubbiamente una delle squadre più attente all'evoluzione della situazione contrattuale di Gigio, ma anche in caso di fumata nera con il Milan si troverebbero di fronte a due problemi: il primo, superabile nonostante gli sforzi da compiere per i rinnovi di Neymar e Mbappé, dato dall'ingaggio di Donnarumma (quelli chiesti ai rossoneri); il secondo sarebbe il. Convivenza impossibile (senza considerare il ritorno di Areola al posto di Sergio Rico come secondo), servirebbe quindi la cessione dell'estremo difensore costaricano ma anche qui sorgerebbe un altro problema: dove piazzarlo?- Già, perché nella stessa situazione del PSG si trovano anche altre squadre che potenzialmente potrebbero mettere gli occhi su Donnarumma. Pali già occupati e da stipendi onerosi, come quello monstre di, con opzione per un altro anno: ilvaluta attentamente la partenza dello spagnolo, ma quell'ingaggio limita fortemente tutte le pretendenti (tra cui anche il Paris Saint-Germain) e così rischia di prolungarsi il dualismo con Henderson. Servirebbe una cessione anche al, non tanto dell'ultimo arrivatoquanto del flop: ma anche qui, trovare una nuova sistemazione a un portiereè una missione quasi impossibile. Già coperti il City con Ederson e il Liverpool con Alisson nonostante quest'ultimo sia andato in flessione come tutta la squadra dei Reds, blindate anche le porte di Barcellona (Ter Stegen, si cerca un secondo), Real Madrid (Courtois e Lunin) e Bayern Monaco (che lascerà partire Nubel per non prolungare il dualismo con Neuer).visto il contratto in scadenza nel 2022, sulle sue tracce si è messo anche il PSG e l'lo rende più sostenibile dal punto di vista economico, rinunciando alla futuribilità. E in Italia? Laha sempre avuto un occhio di riguardo, ma ha già in casae i suoi, condizione che rende difficile pensare a un ingente investimento per la porta. Non solo il rinnovo di Donnarumma con il Milan, anche il mercato dei portieri è in stallo.@Albri_Fede90