Tutto dipende dalla Champions League. Il possibile approdo tra le prime quattro della Lazio potrebbe cambiare i piani del dsTare, che già sta muovendo le pedine per costruire la squadra biancoceleste targata 2019/20.



OBIETTIVI - La Lazio del futuro seguirà con coerenza il piano strutturale che Tare sta portando avanti da anni. Il ds albanese si muove come di consueto su profili giovani, meno conosciuti, a fianco di giocatori più esperti, vere e proprie occasioni, magari da rivitalizzare. Come l'anno scorso con Badelj, sperando in risultati opposti, anche quest'anno il ds ha fiutato l'affare: vuole portare a Roma a parametro 0 l'esterno Lazovic del Genoa. Un profilo affidabile, abituato alla Serie A, di rendimento, che può aiutare nelle rotazioni e sostituire Marusic, fino ad ora dal rendimento poco affidabile. In attacco Tare si muoverà su un MUST HAVE della scorsa estate, quel Wesley la cui valutazione è cresciuta (ha fatto bene anche in Europa). Il suo club, il Bruges, non l'ha mollato durante la scorsa estate, ora il cartellino costa di più, intorno ai 20 milioni, ma Tare ci crede tantissimo: pensa possa esplodere alla Lazio. Altri due acquisti nel mirino: vuole portare a Roma un difensore centrale che possa migliorare il reparto, Gonçalo Cardoso del Boavista. Classe 2000, piace a Milan, Inter e in Premier. Occhio all'alleanza con Mendes, che potrebbe tornare utile. Ultimo obiettivo una seconda punta, attaccante veloce, rapido, molto tecnico, alla "Keita" per intenderci. Tare ha molti nomi sul taccuino, occhio al colpo a sorpresa: Bobby Adekanye, esterno 20enne di proprietà del Liverpool, potrebbe arrivare a 0 ed essere un rinforzo importante. Attenzione anche ad Oudin del Reims, classe '96, e a Breel Embolo, vecchio pallino di Tare, potenza e tecnica al servizio del gol. Tare sta studiando Sanabria del Genoa (piace a tanti, ma Lotito a Genova ha relazioni forti). Non solo Lazovic tra i parametri 0: il terzino sinistro Alberto Moreno del Liverpool avrebbe già firmato un pre-contratto con i biancocelesti, potrebbe arrivare in estate, Klopp non lo vede. POSSIBILI CESSIONI - Obiettivo prioritario della Lazio sarà anche cedere, per non dare ad Inzaghi (sarà lui il mister?) un parco-giocatori troppo ampio, ingestibile. Milinkovic-Savic in bilico: l'anno scorso non se ne è fatto nulla, ma il Milan rimane sul centrocampista serbo. Che magari, viste le prestazioni così così di inizio stagione, avrà perso qualche milione sulla bilancia del prezzo, ma rimane un oggetto di lusso del prossimo mercato in uscita. Su di lui potrebbero muoversi anche United, Psg e Real Madrid. Molto dipenderà dalla Champions. I neo-acquisti Berisha e Badelj hanno background diversi ma stessa esperienza alla Lazio: l'ex Salisburgo, al primo anno in A, tra infortuni e concorrenza alta non ha mai inciso, e ha giocato pochissimo. Ha chiesto la cessione a gennaio, Tare ha detto no, potrebbe cambiare idea. Badelj ha parlato con Inzaghi, ha giocato di più dalla sessione di mercato invernale in poi, andando anche a segno, ma l'ex capitano della Fiorentina aveva voglia di un anno da protagonista, e potrebbe cercare un ruolo più importante altrove. Wallace piace a molti, potrebbe sfruttare i buoni uffici di Mendes per andare via (piace al Wolverhampton - club vicino al potentissimo procuratore portoghese). Patric e Caicedo per impegno e sostanza hanno un profilo diverso: sono considerati positivamente da mister Inzaghi, che ne apprezza la dedizione, ma potrebbero lasciare Formello se dovessero arrivare altri giocatori nei loro ruoli. Caicedo ha estimatori in Spagna, dove potrebbe tornare Patric. Anche Durmisi potrebbe tornare in Liga, se la Lazio dovesse affondare per Moreno.



CONTRATTI DELICATI - Il primo rinnovo, per cui la Lazio già si sta muovendo, è quello di Lucas Leiva: il centrocampista brasiliano è un perno della squadra, Inzaghi gli ha affidato le chiavi della mediana ed è uno dei leader riconosciuti del gruppo. Poteva decidere di tornare in Brasile, Lotito lo ha anticipato e sta trattando il prolungamento fino al 2021 con un ritocco all'ingaggio che lo porterebbe a guadagnare 2,2 milioni a stagione. Il procuratore di Cataldi, Riso, si sta muovendo per premiare le buone prestazioni del suo assistito, condite anche di un gol al derby: rinnovo nell'aria, arriverebbe a guadagnare, bonus compresi, fino al milione di euro, dai 600mila attuali. Lulic e Parolo, in scadenza 2020, con calma verranno premiati come già fatto con Radu: hanno un rapporto speciale con Lotito, sono senatori, rimarranno alla Lazio fino a fine carriera.