L’Italia resterà chiusa per un altro mese. Secondo Corriere.it, non passa la linea di ministri e governatori del centrodestra che chiedevano una ripresa sia pur graduale delle attività. Fino alla fine di aprile tutte le Regioni resteranno in fascia arancione o rossa e i fine settimana festivi — il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio — saranno 'blindati'. Così ha deciso la cabina di regia convocata dal presidente del consiglio Mario Draghi per studiare le misure per contenere il Covid-19 che saranno inserite in un nuovo decreto in vigore dal 7 aprile. Per lunedì alle 17 i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Mariastella Gelmini hanno convocato i governatori per un ulteriore confronto, ma la scelta è fatta, ribadisce il Corriere.



D'altronde, le parole di Draghi in risposta alle richieste di Matteo Salvini, leader della Lega Nord (che chiedeva un allentamento del lockdown dopo Pasqua per negozi, ristoranti e imprese), erano state chiare: "Le chiusure sono pensabili o impensabili solo in base ai dati dei contagi", ha detto Draghi. E anche ieri i dati parlavano di 457 morti.